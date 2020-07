Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, eine Million zu machen und ihr Leben zu verändern. In letzter Zeit wurden sie auf Bitcoin und Gold aufmerksam in der Hoffnung auf sofortigen Reichtum. Leider ist das nicht so einfach. Der Bitcoin-Preis stagniert seit Monaten und liegt weit unter seinem Höchststand von 2017. Meiner Meinung nach ist es ein ziemlich wertloser Vermögenswert als Investition. Anstatt dich reich zu machen, denke ich, dass Bitcoin dir eher große Verluste bescheren wird. Gold ist ...

