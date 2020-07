Ich war in allen vier Themenparks von Walt Disney (WKN:855686) in Florida, seit das Resort vor zwei Wochen wiedereröffnet wurde. Es gibt viel darüber zu berichten, wie der Mediengigant den schwierigen, wenn nicht gar kontroversen Prozess der Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit bewältigt hat. Und es gibt immer noch vieles, was Disney nicht richtig gemacht hat. Lass uns einige der Dinge durchgehen, die Disney World besser hätte machen können, nachdem seine Parks wegen der COVID-19-Krise fast vier ...

