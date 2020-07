Unser Dax klemmt weiter außerhalb des Keiles fest und will nicht so richtig runter knallen. So richtig steigen will er aber auch nicht, und schwebt hier einfach leicht über der Falltür. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 13800, 13550, 13300, 13100, 12885, 12730, 12640, 12560, 12330, 12110, 12009, 11750, 11600, 11356, 11200 Chartlage: ...

