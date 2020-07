The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B015029 RAIF.BK INTL 20/25 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A14JZN7 BAD.-WUERTT.LSA 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4DF3 AAREAL BANK MTN S.295 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4DH9 AAREAL BANK MTN S.297 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ASP0 DZ BANK CLN E.9954 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CS4 DZ BANK IS.A1452 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0XG94 DEKA DL FESTZINS 20/23 BD00 BON USD NCA XFRA DE000DK0XHA9 DEKA AD FESTZINS 20/24 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000HLB2VY7 LB.HESS.THR.CARRARA07R/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB40A1 LB.HESS.THR. IHS 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LFA1826 LFA F.B.BAYERN IS.R1182 BD01 BON EUR NCA XFRA US49456BAR24 KINDER MORGAN 20/31 BD01 BON USD NCA XFRA US49456BAS07 KINDER MORGAN 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA XS2210013970 STON.PUB.19 20/25 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2211136168 INTRUM 20/25 REGS BD01 BON EUR NCA GG7 XFRA BMG319201049 GRIFFIN MINING LTD DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA VOY1 XFRA CA92864K2065 VOLATUS CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR NCA LAN XFRA CNE1000000V6 LAUNCH TECH CO. H YC-,01 EQ01 EQU EUR NCA 188H XFRA CNE1000036N7 SHAND.GOLD MNG LTD H HD 1 EQ01 EQU EUR NCA 472C XFRA ES0605066929 CELLNEX TELECOM SA -ANR- EQ01 EQU EUR NCA 1DK XFRA FR0011052257 GLOBAL BIOENERGIES EO-,05 EQ01 EQU EUR YCA XFRA FR0013520681 SELENA 20/25 ZO CV EQ01 EQU EUR NCA 4PD1 XFRA GB00BLPJ1272 INFRASTRATA PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR NCA 5B3 XFRA GG00BB0RDB98 BLUEFIELD SOLAR INCOME FD EQ01 EQU EUR N