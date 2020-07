FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

81R XFRA US33616C1009 FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 0.170 EUR

KPN XFRA NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.043 EUR

4FG XFRA CNE100001TR7 FUYAO GLASS IND.GP -H-YC1 0.090 EUR

BYW6 XFRA DE0005194062 BAYWA AG VINK.NA. O.N. 0.950 EUR

BYW XFRA DE0005194005 BAYWA AG NA O.N. 0.950 EUR

CNO XFRA CNE1000007Z2 CHINA RAILWAY GRP H YC 1 0.020 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.006 EUR

5711 XFRA US03676B1026 ANTERO MIDSTREAM DL -,01 0.262 EUR

M3T XFRA SG1M51904654 CAPITALAND MALL TRUST 0.013 EUR

1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.375 EUR

KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.443 EUR

CAPITALAND MALL TRUST-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de