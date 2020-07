FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.019 EURIBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.016 EURC61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.390 EURYAAA XFRA CA1366812024 CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL 0.724 EURL3XA XFRA BRELETACNPB7 CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B 0.290 EURL3X XFRA BRELETACNOR6 CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS 0.263 EUR4I7 XFRA CA3874371147 GRANITE REIT UTS 0.154 EURGMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.162 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.064 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.102 EUR6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.021 EURCMC5 XFRA US46625HJQ48 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD S 0.003 %C6X XFRA SG1P32918333 CAPITALAND COMMERCIAL TR 0.021 EURSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.102 EURVIP XFRA US92828Q1094 VIRTUS INV.PARTN. DL-,01 0.571 EURS97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.024 EUR6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.032 EUR2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.050 EUR58O XFRA CA88709B1040 TIMBERCREEK FINL 0.037 EUR1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.077 EUR5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.136 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.010 EUR88A XFRA JP3160890004 ATEAM INC. 0.130 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.041 EUROSB XFRA US6802771005 OLD SECOND BANCORP INC. 0.009 EUR45U XFRA US68571X1037 ORCHID ISLAND CAPIT.DL-01 0.051 EUR729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.043 EUR5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.025 EUR0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.121 EURCLN XFRA GB0001990497 CITY OF LDN INV.TR.LS-,25 0.052 EURAGR XFRA DE0005019004 AGROB IMMOB.AG ST 0.030 EURAGR3 XFRA DE0005019038 AGROB IMMOB.AG VZO 0.080 EURUCI XFRA US1264021064 CSW IND. INC. DL-,01 0.115 EUR6D81 XFRA US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON 0.256 EUR