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WKN: A2N4U1 ISIN: US48253L1061 Ticker-Symbol: KX4 
Frankfurt
28.07.20
08:09 Uhr
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
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KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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5-Tage-Chart
KLX ENERGY SERVICES
KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC1,700-8,60 %
NEBAG AG8,675-100,00 %
TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC1,983+2,75 %
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