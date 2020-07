FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

7TP1 XFRA US88165N2045 TETRAPHASE PHTCLS DL-,001

NWR XFRA CH0005059438 NEBAG NA SF 1,50

XFRA US48253L1061 KLX ENERGY SERV. DL-,01

