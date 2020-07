FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EPG XFRA US2836778546 EL PASO ELECTRIC CO

B8F XFRA DE0006046113 BIOFRONTERA AG NA O.N.

1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD

XFRA US90343C1009 US AUTO PTS NETW. DL-,001

67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A

BIOFRONTERA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de