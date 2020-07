München (ots) - 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen zur ReisebuchungCHECK24 gehört zu den besten Online-Portalen für Mietwagen und Pauschalreisen. Zu diesem Ergebnis kommt FOCUS-MONEY in Zusammenarbeit mit dem Kölner Beratungs- und Analyseinstitut ServiceValue. In der Kategorie Mietwagen erhielt CHECK24 die "BESTNOTE" und konnte sich damit u. a. gegen die Wettbewerber billiger-mietwagen.de (http://www.billiger-mietwagen.de) und cardelmar.com (http://www.cardelmar.com) durchsetzen.Auch im Bereich Reisebuchung errang CHECK24 die höchste Auszeichnung "BESTNOTE". Portale wie ab-in-den-urlaub.de oder weg.de hatten das Nachsehen. Neben Mietwagen und Pauschalreise konnten auch der Flugvergleich und der Hotelvergleich von CHECK24 Top-Platzierungen erreichen.Im Rahmen der Befragung wurden 35 Branchen berücksichtigt. Kunden sollten Portale bewerten, deren Services sie in den letzten zwölf Monaten in Anspruch genommen hatten. Konkret wurde danach gefragt, wie zufrieden die Kunden mit den jeweiligen Online-Plattformen waren. Die Experten von ServiceValue bildeten aus den Ergebnissen anhand einer fünfstufigen Skala einen Mittelwert für jedes Unternehmen und verglichen sie innerhalb der entsprechenden Kategorie. Insgesamt wurden mehr als 48.000 Kundenurteile ausgewertet.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im digitalen KundenkontoPauschalurlauber und Mietwagenkunden, die Fragen rund um ihre Buchung haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Reiseexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto haben Urlauber zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Unterlagen auf einen Klick verfügbar. Ein persönlicher Ansprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.*Quelle: "Online-Portal zur Zufriedenheit" FOCUS-MONEY (Heft 31/2020) (22.7.2020)Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4664490