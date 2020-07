Keine positive Tendenz bei den Futures. Die meisten Benchmarks notieren nahezu unverändert um den Schlusskurs herum. Lediglich der Dow-Future reißt etwas aus und liegt vorbörslich knapp -0,3 % im Minus bei 26.220 Punkten. Der DAX-Future ist unverändert. Der DAX wird zur Eröffnung leicht im Minus bei 12.769 Punkten gesehen.Der Tag wird von der Entscheidung der US-Notenbank dominiert werden. Im Vorfeld der heutigen Pressekonferenz um 20:00 Uhr ist mit einem ruhigen Handel zu rechnen. Die Anleger warten weniger auf die Zinsentscheidung. Die FED hatte den Dollar-Leitzins auf 0,00 bis 0,25 % gesenkt und avisiert, dass man keine negativen Zinsen einführen wird. Da sich die USA in einer Rezession befinden, ist eine Zinserhöhung ausgeschlossen, was den Zins auf dem aktuellen Niveau festnagelt. Die Wall Street wird sich daher dem Thema zuwenden, in welcher Form und welchem Ausmaß die Notenbank in Zukunft die Zinsstrukturkurve und die Volatilität am Aktienmarkt kontrollieren wird.

