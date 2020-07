Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Offenmarktausschuss (FOMC) der US-Notenbank dürfte über zusätzliche Anreize für mehr Wachstum diskutieren, obwohl Fed-Offizielle zuletzt eine eher abwartende Haltung signalisiert hatten. Die Beratungen am Dienstag und Mittwoch könnten darüber entscheiden, wie schnell das Gremium Pläne für eine zusätzliche Lockerung fertig stellen kann, die dann entweder im September oder später bekannt gemacht werden könnten. Für die aktuelle Sitzung wird keine Änderung der Geldpolitik erwartet. Die Zinsentscheidung wird am Mittwoch um 20.00 Uhr (MESZ) bekannt gegeben, die Pressekonferenz mit Fed-Chairman Jerome Powell beginnt um 20.30 Uhr. Wegen der Pandemie hatte die Fed im März ihre Geldpolitik massiv gelockert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DT. BÖRSE (19.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Nettoerlöse 767 +6% 15 725 Operative Kosten bereinigt 294 +13% 15 260 EBITDA bereinigt 480 +3% 15 466 EBITDA 465 +7% 14 434 Ergebnis nach Steuern 279 +2% 3 274 Ergebnis je Aktie 1,50 +3% 14 1,46

PUMA (8.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19 Umsatz 824 -33% 11 1.227 EBIT -117 -- 9 80 Ergebnis nach Steuern/Dritten -97 -- 4 50 Ergebnis je Aktie -0,67 -- 6 0,33

Weitere Termine:

06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q,

07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H

07:25 AT/AMS AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1H

07:30 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H

08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

12:15 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Baywa: 0,95 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-5,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-7,0% gg Vj - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 99 zuvor: 97 - US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 2,5 Mrd SEK Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 im Volumen von 2,5 Mrd SEK 11:00 GB/Auktion 0,15-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 im Volumen von 3,5 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2035 im Volumen von 3,5 Mrd EUR 12:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.752,00 -0,20 S&P-500-Indikation 3.215,00 -0,24 Nasdaq-100-Indikation 10.533,00 -0,25 Nikkei-225 22.434,55 -0,98 Schanghai-Composite 3.261,76 1,05 +/- Ticks Bund -Future 177,21% -2 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.835,28 -0,03 DAX-Future 12.777,00 -0,77 XDAX 12.785,37 -0,77 MDAX 26.748,04 0,51 TecDAX 3.052,65 -0,46 EuroStoxx50 3.303,56 0,02 Stoxx50 3.016,99 0,52 Dow-Jones 26.379,28 -0,77 S&P-500-Index 3.218,44 -0,65 Nasdaq-Comp. 10.402,09 -1,27 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,23% +63

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Wenig erwarten Händler von den europäischen Börsenindizes. Angesichts der immer stärker anlaufenden Berichtssaison gebe es keinen Grund, den breiten Markt zu kaufen. Impulse, wie gute Konjunkturdaten, würden bereits verpuffen - im Fokus stünden nur die Einzelunternehmen mit Zahlenausweisen. Im DAX wird hier auf BASF und Deutsche Bank geblickt. "Ein positives Signal war gestern, dass die Mehrzahl der Unternehmen ihre Ausblicke erhöhte haben", kommentiert ein Händler mit Blick gen USA. Sorgen mache aber weiter der von Parteikämpfen geprägte Umgang der USA mit der Coronakrise. Das von den Republikanern vorgestellte neue Hilfspaket wird von den Demokraten ausgebremst. Im Fokus steht am Abend die Sitzung der US-Notenbank. Hier werde klar auf weitere Signale für eine weiterhin lockere Geldpolitik, also das 'lower for longer' gesetzt, sagt ein Händler.

Rückblick: Kaum verändert - Weiterhin bestimmt die Entwicklung der Corona-Pandemie das Geschehen an den Börsen, vor allem die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle und neuen Abriegelungen. An der Pariser Börse gaben LVMH 4,1 Prozent nach. Deutlich unterhalb der Erwartung war der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft ausgefallen. Schlecht, aber ohne neue Überraschungen seien die Geschäftszahlen von Michelin (minus 0,9 Prozent) berichtet worden, hieß es. Die Citigroup störte sich am Ausblick. Als "beeindruckend" stufte dagegen Jefferies die Ergebnisse von Peugeot im ersten Halbjahr ein. Diese seien das Ergebnis der Kostenflexibilität. Peugeot gewannen 2,4 Prozent, während der Autosektor unverändert schloss. Die Aktie von Unione di Banche Italiane (UBI) legte um 8,3 Prozent zu. Positiv wurde gesehen, dass Intesa Sanpaolo (minus 0,8 Prozent) von einer erfolgreichen Übernahme des kleineren Rivalen UBI ausging.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Delivery Hero (plus 2,4 Prozent) hatte im zweiten Quartal wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie den Umsatz und die Zahl der Bestellungen nahezu verdoppelt. Für die Aktie von Fuchs Petrolub ging es um 0,4 Prozent nach unten. Der Schmierstoffhersteller hatte schwache Geschäftszahlen vorgelegt. SGL Carbon schlossen nach Eckdaten für das zweite Quartal 0,9 Prozent fester. Das Quartal war besser gelaufen als befürchtet. Mit einem Kurssprung von 8,7 Prozent reagierte die Aktie von Vectron auf die Halbjahreszahlen. Der Hersteller digitalisierter Kassensysteme profitierte von einer Sonderkonjunktur. Für Washtec ging es nach Zahlenausweis dagegen um 5,5 Prozent nach unten. Die Commerzbank sah eine nur geringe Nachfrage in der Zukunft.

XETRA-NACHBÖRSE

Recht rege verlief der Handel am Dienstagabend. Handelbare Meldungen aus dem Unternehmensbereich habe es allerdings nicht gegeben, so ein Händler. Der Markt sei mit der schwächeren Wall Street etwas nach unten gelaufen.

USA / WALL STREET

Leichter - Die Wall Street stand im Spannungsfeld von Quartalsergebnissen, schwächer als erwartet ausgefallenen US-Daten sowie Zurückhaltung vor den Ergebnissen der Fed-Sitzung. Dazu kam die Entwicklung der Corona-Infiziertenzahlen. Hier gab es einen kleinen Lichtblick. Am Montag wurde mit 55.000 Neuinfizierten in den USA der niedrigste Wert seit dem 7. Juli verzeichnet. Die Corona-Pandemie hat dem US-Mischkonzern 3M auch im zweiten Quartal zu schaffen gemacht. Gewinn und Umsatz verfehlten die Erwartungen. Eine Prognose für das laufende Jahr traut sich der Konzern nach wie vor nicht zu. Die Aktie fiel um 4,8 Prozent. Pfizer hat bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen übertroffen und die Ziele angehoben. Die Aktie gewann 3,9 Prozent. McDonald's büßten 2,5 Prozent ein. Die Fastfoodkette hatte unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden. Angesichts geschlossener Restaurants sackte der Gewinn um 68 Prozent ab.

US-Anleihen erholten sich etwas von dem leichten Rückgang des Vortages. Die Zehnjahresrendite fiel um 2,6 Basispunkte auf 0,58 Prozent - den tiefsten Stand seit drei Monaten. Die Blicke seien vor allem auf die US-Notenbank gerichtet, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1725 +0,03% 1,1721 1,1719 +4,6% EUR/JPY 123,22 +0,06% 123,15 123,18 +1,1% EUR/CHF 1,0760 +0,05% 1,0755 1,0761 -0,9% EUR/GBP 0,9078 +0,16% 0,9064 0,9063 +7,3% USD/JPY 105,09 +0,01% 105,07 105,09 -3,4% GBP/USD 1,2916 -0,12% 1,2932 1,2930 -2,5% USD/CNH 7,0045 +0,01% 7,0038 7,0041 +0,6% Bitcoin BTC/USD 10.947,76 -0,676 11.022,26 11.146,27 +51,8%

Der Dollar erholte sich leicht nach seinen herben Verlusten der jüngsten Zeit. Der Euro fiel auf 1,1715 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1774 Dollar.

