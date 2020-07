Die Aktie von HelloFresh gehört zu den Gewinnern der Coronakrise. Noch immer bzw. schon wieder arbeiten viele Menschen als Folge der Coronamaßnahmen von zu Hause aus und kochen auch häufiger daheim (HelloFresh verschickt Rezepte für Mahlzeiten zum Selbstkochen und liefert die vorbereiteten Zutaten für jedes Rezept gleich mit.). Das treibt das Geschäft des Kochboxlieferanten an und führt durch eine kluge Expansionsstrategie zu Umsätzen in 14 Ländern. Im Q2 2020 gehen Analysten von einem Umsatz zwischen 965 und 975 Millionen Euro aus, was einer geschätzten Steigerung im Jahresvergleich von bis zu 70 % entspricht. In den USA, wo mit 2 Millionen rund die Hälfte der Kunden gezählt werden, läuft der Betrieb am Maximum der Kapazität..Zum Chart.Der Aktienkurs von HelloFresh befindet sich seit rund einem Jahr in einem Aufwärtstrend, der in der Zeit des Corona-Sell-Offs (Ende Februar bis Mitte März) nur kurz unterbrochen wurde. Die jährliche Steigung des Trends mit 33,41 Euro entspricht einer Verzinsung von 390 %. Ein weiteres Jahr mit einem vergleichbaren Zuwachs ist nicht zu erwarten, ...

