Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87), zwischenzeitlich als neues Einhorn gefeiert, wurde in 2 Reports unbekannter Quelle in den sozialen Medien mit verschiedenen Vorwürfen konfrontiert. Und der Kurs brach förmlich ein. Vorbei mit der 1 Mrd. Kapitalisierung - dauerhaft oder? Wir konnten letzte Woche hierzu ein Interview mit dem CEO der Northern Data AG veröffentlichen, in dem er auf die gemachten Vorwürfe einging. Im Nachgang entstand ein Kontakt mit dem unter dem Namen "Ken L." auftretenden "Angreifer". Wir führten - via soziale Medien - ein Interview mit Ken L.. Möchten aber im Vorfeld klarstellen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...