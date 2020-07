ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Apple vor Quartalszahlen von 295 auf 340 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Elektronikkonzern nach oben geschraubt, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stünden die iPhone-Verkäufe, hier dürfte das preisgünstigere iPhone SE gut abgeschnitten haben. Gleiches gelte für die Produkte iPad und Mac./bek/edh



ISIN: US0378331005

