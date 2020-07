In Wien übten sich die Anleger vor der heutigen Fed-Sitzung und einigen Unternehmensergebnissen, die im weiteren Wochenverlauf veröffentlicht werden sollen, in Zurückhaltung, der Handel war auch urlaubsbedingt als eher dünn einzustufen, der ATX schloss mit einem Minus von 0,8%. Zahlen wurden von der Bawag vorgelegt, die Bank reduzierte ihren Nettogewinn wegen höherer Risikovorsorgen im ersten Halbjahr von rund 219 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 122 Millionen Euro, trotz der Krise wird aber mit einem soliden Geschäft im Gesamtjahr gerechnet und die Dividende soll vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zustimmung ausgeschüttet werden, in Summe brachte das den Titel gestern 2,8% nach oben. Die beiden anderen großen Banken schlugen sich ...

