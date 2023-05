Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Für den heimischen Markt ging es zum Wochenstart nach unten, der ATX musste mit einem Minus von 0,3% aus dem Handelstag gehen. Insgesamt gestaltete sich der Handel gestern sehr ruhig, da einerseits in Österreich Feiertag war und viele Marktteilnehmer das lange Wochenende geniessen wollten, andrerseits fehlten auch die Impulse von anderen Börsen. Etwas auf die Stimmung drückte auch die einzige signifikante Nachricht von der Konjunkturseite, in China sind die Gewinne der Industrieunternehmen in den ersten vier Monaten des Jahres um mehr als 20 Prozent gefallen, was die Abkühlung der Nachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unterstreicht. Nachrichten von den einzelnen Unternehmen waren gestern ...

