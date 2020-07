HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Relx nach Zahlen von 2080 auf 1800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Geschäftsbericht des Medienkonzerns habe leicht enttäuscht, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Besonderen verwies sie auf die Verluste im Bereich Messeausstellungen, die höher als erwartet ausgefallen seien. Sie bleibe daher an der Seitenlinie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

