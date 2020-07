Pierre-Olivier Brassart, seit 2018 Co-CEO in die Geschäftsführung von BNP Paribas Cardif in Deutschland, wird alleiniger Geschäftsführer der deutschen Niederlassungen mit Sitz in Stuttgart. Er folgt auf David Furtwängler, der zum 01.08.2020 nach 13 Jahren von seiner Position als Hauptbevollmächtigter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...