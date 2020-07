Am 30. Juli wird Fresenius (WKN: 578560) die Zahlen für das zweite Quartal präsentieren. Werfen wir also im Vorfeld einen Blick auf die Fresenius-Aktie und schauen uns an, worauf man beim deutschen Gesundheitskonzern achten muss. Fresenius zeigt sich stabil in der Coronakrise Im ersten Quartal konnte Fresenius trotz Coronakrise in allen Unternehmensbereichen wachsen. Insgesamt wurde der Umsatz um 8 % gesteigert. Das Konzernergebnis konnte ebenfalls um 2 % gesteigert werden. Der größte Treiber dieser ...

