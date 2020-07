Der US-Bankkonzern Wells Fargo & Co (ISIN: US9497461015, NYSE: WFC) wird die Dividende für das dritte Quartal um knapp 80 Prozent auf 10 US-Cents reduzieren, wie am Dienstag an der Wall Street berichtet wurde. Dies wurde bereits Mitte Juli avisiert. Bisher wurde eine vierteljährliche Dividende von 51 US-Cents ausgeschüttet. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Wells Fargo damit 0,40 US-Dollar an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...