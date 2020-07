Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen zogen auch gestern weiter an, so die Analysten der Nord LB.Sowohl wieder steigende Corona-Fallzahlen als auch der USA/China-Konflikt hätten für eine Nachfrage nach den festverzinslichen Papieren gesorgt. Ebenso seien US-Staatsanleihen als vermeintlich sichere Anlagen gefragt gewesen. Anleger habe ein überraschend schwaches Verbrauchervertrauen in den USA im Juli irritiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...