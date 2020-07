Gablitz (www.anleihencheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000PX8W580/ WKN PX8W58) der BNP Paribas auf die Aktie von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) vor.SAP habe am Montag die Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und dabei die Erwartungen des Marktes voll erfüllt; auch an den (im April gesenkten) Jahresprognosen halte der Walldorfer Softwarehersteller fest. Für eine positive Überraschung habe die Ankündigung gesorgt, das im Jahr 2019 für rund 8 Mrd. US-Dollar übernommene US-Unternehmen Qualtrics an die Börse zu bringen und Mehrheitsaktionär zu bleiben. Qualtrics sei auf Marktforschung spezialisiert; Kunden sollten von der Vernetzung mit der auf Unternehmenssteuerung ausgerichteten SAP-Plattform profitieren. ...

