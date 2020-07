NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe ebenso wie Osram die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Entwicklung des freien Mittelzuflusses habe in beiden Fällen überzeugt. Der Ausblick von AMS auf das laufende Quartal sei allerdings schwächer als erwartet ausgefallen./mf/mis



ISIN: AT0000A18XM4

