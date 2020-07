Unterföhring (ots) -29. Juli 2020. Dreifache "Promi Big Brother"-Expertise zum Start inden Tag: Die Schauspielerinnen Jenny Elvers und Anouschka Renzi sowieReality-Star Janine Pink kommentieren und analysieren ab Montag, 10.August 2020 im Wechsel das aktuelle Geschehen bei "Promi Big Brother"im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" (montags bis freitags, täglich live,ab 5:30 Uhr). Jenny Elvers (Woche 1: 10. bis 14. August 2020): Kaum einer kennt das Leben in Deutschlands härtester Herberge besser als Schauspielerin Jenny Elvers. Die langjährige "Promi Big Brother"-Kolumnistin des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" war in der ersten Staffel 2013 selbst Bewohnerin bei "Promi Big Brother" und wird im Finale von den Zuschauern mit überragendem Vorsprung zur ersten Siegerin der Show gekürt.Anouschka Renzi (Woche 2: 17. bis 21. August 2020): DieSchauspielerin Anouschka Renzi ist die wohl begehrtesteReality-Show-Kandidatin Deutschlands. Dennoch hat sie bislang jedeAnfrage abgesagt. Sie kennt extreme Situationen, weiß genau, welcheFallstricke in der Öffentlichkeit lauern und welche Eigenschaften beiverbalen Angriffen aller Art gefordert sind. An diesem Wissen lässtAnouschka Renzi die "Promi Big Brother"-Fans im"SAT.1-Frühstücksfernsehen" teilhaben. Janine Pink (Woche 3: 24. bis 28. August 2020): Mit ihrer direkten liebenswerten Art gewinnt die Sächsin bei "Promi Big Brother" im vergangenen Jahr die Herzen der Zuschauer und setzt sich im Finale 2019 mit 53,18 Prozent der Stimmen gegen Joey Heindle durch. Durch ihre eigene Erfahrung bei "Promi Big Brother" weiß Janine Pink genau, wie sich die Bewohner während ihres dreiwöchigen Aufenthalts fühlen werden - und fühlt mit ihnen."SAT.1-Fühstücksfernsehen" mit den "Promi Big Brother"-ExpertinnenJenny Elvers, Anouschka Renzi und Janine Pink - ab 10. August,montags bis freitags, ab 5:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn "Promi Big Brother" ab Freitag, 7. August, um 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyKevin Körber, Katrin DietzTel. +49 89 9507-1187, -1154Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comKatrin.Dietz@ProSiebenSat1.com Photo Producing & EditingClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4664646