Die Corona-Pandemie hat Puma im zweiten Quartal hart getroffen. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach musste einen herben Umsatzverlust verbuchen und rutschte deshalb in die Verlustzone. Wie es dem MDax-Konzern geht, was die Aktie macht, was Anleger wissen sollten. Von Annika Kintscher

Den vollständigen Artikel lesen ...