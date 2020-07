München, Weihenstephan, Herford, Cuxhaven (ots) - Die Absatzmärkte der Brauereibetriebe trifft die COVID-19-Pandemie sehr hart, zum Teil existenzbedrohend.Um gemeinsam stärker aus der Krise zu kommen, bietet die Digitalisierung besondere Chancen.Ab dem 11. August startet im Rahmen der ersten Bier & Brauhaus Online-Messe eine Web-Seminar Reihe in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München - Weihenstephan, Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie unter https://bier-und-brauhaus.de.Die Hochschulen gehörten im Bildungssektor zu den ersten, die dieses Jahr ihre Vorlesungen zum Teil komplett auf rein digitaler Ebene anboten. Als eine der ersten und wenigen Exzellenzuniversitäten in Deutschland war die Technische Universität München - Weihenstephan mit dabei. Der weltweit renommierte Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie bietet auch Präsenz-Workshops für Brauereimitarbeiter an, die allerdings aufgrund der Pandemie zum Teil komplett ausfallen mussten.Das Magazin Bier & Brauhaus ist das älteste und bis heute führende Biermagazin im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen einer Kooperation mit der Technischen Universität München - Weihenstephan werden ausgesuchte Themeninhalte aus der Brau- und Getränkewelt in Web-Seminaren nun online - und verbrauchergerecht - angeboten. Die Web-Seminare verstehen sich als Bildungsimpulse mit Unterhaltungswert.Im Lebensmittelbereich dürfte diese Art der Kooperation sowie das Online-Messekonzept einzigartig sein. Ganz sicher gilt dies für die Brau- und Getränkebranche, speziell für Bier.Die 2. Bier & Brauhaus Online-Messe findet ab 6. November 2020 statt. Neben frei verfügbaren und speziell zusammengestellten Bier & Brauhaus-Inhalten werden Web-Seminare dabei einen zentralen Raum einnehmen.Für Medienhäuser und Journalisten halten wir in begrenzter Anzahl gerne Web-Seminar Plätze bereit. Im Gegenzug würden wir uns über eine Veröffentlichung in Ihrem Medium sehr freuen. Bildmaterial auf Anfrage.Pressekontakt:Markus Harms01 51 / 41 43 59 07markus.harms@bieratelier.dehttps://bier-und-brauhaus.deOriginal-Content von: BierAtelier UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146747/4664700