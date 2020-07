Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer richten heute den Blick erneut in die USA, denn dort steht die Notenbankentscheidung an, so die Analysten der Helaba.Bereits im Vorfeld hätten Marktakteure darauf spekuliert, dass es ein weiteres Signal für eine anhaltend lockere Geldpolitik geben würde. Auch deshalb stehe der US-Dollar unter Druck und gleichzeitig lege der Goldpreis deutlich zu und setze die Rekordjagd fort. Die Datenlage sei gemischt. So seien Unternehmensbarometer zuletzt zwar angestiegen und würden auf das Erholungspotenzial der Wirtschaft hinweisen und auch realwirtschaftliche Daten hätten nach den Tiefschlägen im Frühjahr wieder zulegen können. Allerdings sei die gesamtwirtschaftliche Tätigkeit noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt und vor allem der Arbeitsmarkt sei weiterhin in einer fragilen Verfassung. ...

