Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach zwei Tagen an denen sich der DAX auf Schlusskursbasis kaum bewegt hat, zeigte sich auch der Mittwoch erst mal unentschlossen. Die Wall Street-Vorgaben sahen negativ aus, der anhaltende Streit im Kongress um ein weiteres Corona-Hilfspaket liess Anleger vorsichtig werden. Heute Abend stehen dann die Ergebnisse der Fed-Zinssitzung an, die Zurückhaltung im Vorfeld ist am Markt deutlich spürbar.