Puma schreibt rote Zahlen: Darum bleibt die Aktie trotzdem aussichtsreich

Die Aktie von Puma (WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603) ist am Mittwochvormittag mit einem kräftigen Plus in den Handel gestartet. Zwischenzeitlich legten die Notierungen um rund vier Prozent zu, obwohl die jüngsten Geschäftszahlen alles andere als rosig ausfielen.

Operativer Verlust

Wie der Sportartikelhersteller am Mittwochmorgen mitteilte, brachen die Umsatzerlöse im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 32 Prozent auf 831 Mio. Euro ein. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde ein Verlust von 115 Mio. Euro verzeichnet. Im zweiten Quartal 2019 stand hier noch ein operativer Gewinn von 80 Mio. Euro zu Buche.

Hoher Nettoverlust

Unter dem Strich wurde im zweiten Quartal ein Nettoverlust von 96 Mio. Euro verzeichnet, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 50 Mio. Euro eingefahren wurde. "Das zweite Quartal 2020 war das schwierigste Quartal, das ich jemals erlebt habe. Ein Virus, das 85 Prozent des gesamten weltweiten Sport- und Modegeschäfts lahmlegt, war eine Erfahrung, die ich niemals erwartet hätte", erklärte der Puma-Vorstandschef Bjørn Gulden.

