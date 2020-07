Die Ölpreise an den internationalen Börsen vollzogen am Dienstag eine leichte Abwärtsbewegung, die heute im hiesigen Heizölmarkt ankommt. Die Heizölpreise in der DACH-Region zeigen sich um bis zu 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter niedriger als gestern. Insgesamt bleiben die Preisänderungen jedoch marginal und liefern der Verbraucherschaft keinen Kaufimpuls. Die Ölpreisentwicklung ist in den letzten vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...