Die coronabedingten Ladenschließungen und der zeitweilige Stopp im Tourismus haben Einnahmen und Umsatz des Luxusgüterkonzerns Kering in der ersten Jahreshälfte massiv in Mitleidenschaft gezogen.Der französische Luxusgüterkonzern hat die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie im ersten Halbjahr deutlich zu spüren bekommen. Allerdings zeigten sich die Online-Verkäufe als Lichtblick in der Krise.Aufgrund der Schließungen von Läden und des wegen der Krise weltweit zum Stillstand gekommenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...