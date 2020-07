FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig verändert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag geringfügig um 0,06 Prozent auf 177,12 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,51 Prozent.



Die Bundesanleihen konnten damit die Kursgewinne der vergangenen Handelstage nahezu halten. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren durch die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle in der Corona-Pandemie gestützt. Experte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sprach von einem "erhöhten Sicherheitsbedürfnis" der Anleger.



Zur Wochenmitte warten die Anleger auf geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht werden. Generell wird damit gerechnet, dass die Zentralbank unverändert an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhalten wird. Der Leitzins dürfte demnach weiterhin in der Spanne zwischen 0,0 und 0,25 Prozent bleiben./jkr/fba

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de