Märkte um 12: Die Ruhe vor dem Sturm? - Deutsche Bank überrascht und BASF enttäuscht

Am Mittwochmittag setzt der DAX den Seitwärtslauf der vergangenen Handelstage fort und notiert damit weiterhin im Bereich der 12.800er-Marke. Ein neues Kaufsignal würde es hier geben, wenn der Ausbruch über 13.000 Punkte gelingt. In diesem Fall wäre die Bahn frei bis zum Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten. Neue Rekordstände könnten in Kürze folgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 12.806 MDAX +0,5% 26.886 TecDAX +0,3% 3.062 SDAX -0,1% 11.994 Euro Stoxx 50 +0,1% 3.306

Am Mittwochmittag gab es im DAX 13 Gewinner und 17 Verlierer. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Für den Kurs geht es zeitweise um rund fünf Prozent nach oben. Der größte Verlierer ist BASF (WKN: BASF11 / ISIN: DE000BASF111) mit einem Kursminus von vorübergehend über fünf Prozent. Hier sorgte ein deutlicher Umsatz- und Gewinnrückgang für Verkaufsdruck.

