Northern Data AG: Aufsichtsrat der Northern Data AG bestellt ein neues Mitglied des VorstandsDGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Personalie Northern Data AG: Aufsichtsrat der Northern Data AG bestellt ein neues Mitglied des Vorstands29.07.2020 / 12:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AD HOCAufsichtsrat der Northern Data AG bestellt ein neues Mitglied des VorstandsFrankfurt am Main - 29. Juli 2020 - Der Aufsichtsrat der Northern Data AG hat Herrn Stefan Sickenberger in seiner heutigen Sitzung mit Wirkung ab dem 1. August 2020 zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt. Herr Sickenberger wird für die Northern Data AG als Chief Operating Officer tätig.Pressekontakt: Northern Data AG Dr. Hans Joachim Dürr Head of Corporate Communications Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt Germany E-Mail: h.duerr@northerndata.de Telefon: +49 69 348 752 89Investor Relations: Sven Pauly E-Mail: ir@northerndata.de Telefon: +49 89 125 09 03 3029.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 1105215Ende der Mitteilung DGAP News-Service1105215 29.07.2020 CET/CEST