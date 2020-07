Düsseldorf (ots) - +++ Modernisierung der Management- und Führungsstrukturen und Vertiefung der Subscriptionsstrategie im Zentrum des Changeprozesses. +++Andrea Wasmuth, bislang neben Christian Sellmann und Jan Leiskau Geschäftsführerin der auf Kundenkommunikationslösungen spezialisierten Tochtergesellschaft solutions by Handelsblatt Media Group, wird in die Gesamtgeschäftsführung der Handelsblatt Media Group (HMG) berufen. Andrea Wasmuth ergänzt damit die beiden HMG-Geschäftsführer, Gerrit Schumann und Oliver Voigt. Assoziierte Mitglieder der Geschäftsführung bleiben die ada-Gründungsverlegerin Miriam Meckel sowie die Chefredakteure Sven Afhüppe und Beat Balzli.Andrea Wasmuth wird neben ihrer fortbestehenden Verantwortung für die solutions die Gesamtverantwortung für Personal und den Modernisierungs- und Changeprozess im Unternehmen hin zu einer dezentraleren Führungs- und Entscheidungsstruktur verantworten und den Kulturwandelprozess vorantreiben.Außerdem wird die HMG ihre Subscriptionsstrategie für die beiden HMG-Dachmarken HANDELSBLATT und WIRTSCHAFSTWOCHE weiter ausbauen. In diesen Gesamtprozess eingebunden sind sämtliche Mitglieder der HMG-Geschäftsleitung sowie die Geschäftsführerin der iq media marketing GmbH, Julia Schleunung, die künftig mehr unternehmerische Mitverantwortung tragen."Ich freue mich sehr, dass mit Andrea Wasmuth eine langjährige Führungspersönlichkeit der HMG künftig Teil der HMG-Gesamtgeschäftsführung ist und neben dem Ausbau der Vermarktungskonzepte auch die Weiterentwicklung der Führungsstrukturen und damit die Stärkung der HMG-Gruppe verantwortet", sagt Michael Grabner, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH.Kontakt:Aylin MenemenciogluLeiterin Presse & KommunikationTel.: 0211 887-1015E-Mail: pressestelle@handelsblattgroup.comOriginal-Content von: Handelsblatt Media Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130118/4664964