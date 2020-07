Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat im zweiten Quartal 8,7 Milliarden Euro an frischem Geld eingesammelt, so die Experten von "FONDS professionell".Zum Jahrsauftakt habe das Haus wegen des pandemiebedingten Kursverfalls an den Börsen noch Mittelabflüsse in Höhe von 2,5 Milliarden Euro erlitten. Im ersten Halbjahr habe das Nettomittelaufkommen somit 6,2 Milliarden Euro betragen. Von Bloomberg befragte Analysten hätten lediglich mit 3,5 Milliarden Euro gerechnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...