Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch zu Mittag mehrheitlich im Plus tendiert. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,10 Prozent auf 3.306,88 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.45 Uhr mit 12.818,94 Punkten und minus 0,13 Prozent.Der FTSE-100 der Börse London gewann 0,30 Prozent und steht nun bei 6.147,73 Stellen. Für den CAC-40 in Paris ging es um klare 0,73 Prozent auf 4.964,86 Punkte ...

