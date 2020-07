BERLIN (Dow Jones)--Aus den Mitteln des einstigen Marschall-Plans stehen auch im kommenden Jahr wieder Fördergelder zur Verfügung. Kleine und mittlere Unternehmen können zinsgünstige Finanzierungen und Beteiligungskapital mit einem Volumen von rund 7,9 Milliarden Euro erhalten, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Dazu beschloss das Bundeskabinett den Entwurf des ERP-Wirtschaftsplangesetzes (für "European Recovery Program").

"Die Finanzierungsförderung aus dem ERP-Sondervermögen für 2021 kann den deutschen Mittelstand kraftvoll dabei unterstützen, die wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Pandemie zu meistern", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Wagniskapital- und Beteiligungsfinanzierung und dem Aufbau und der Modernisierung bestehender Unternehmen in strukturschwachen Regionen. Mittelständlern stehen zudem Kredite von zwei Milliarden Euro zur Verfügung, um Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben voranzutreiben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stellten die USA mit dem Marschall-Plan mehr als 12 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau der Wirtschaft in Europa bereit. Davon gingen Hilfen von rund 1,4 Milliarden Dollar an Westdeutschland. Die Gewinne flossen teils wieder in das ERP-Sondervermögen zurück, so dass deutsche Unternehmen seit über 70 Jahren gefördert werden können. Bis heute wird der Fonds vom Wirtschaftsministerium verwaltet.

