Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -30,01 Prozent, der DAX bei -3,12 Prozent und der Dow Jones bei -7,57 Prozent. Da der ATX nun 5 Tage im Minus war (Einzeltage: -0,76; -0,44; -1,72; -1,18; -0,61) ist der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten auf einen Rekordwert gegangen, siehe HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2220,80 /2221,00, -0,43%)DAX ( Akt. Indikation: 12820,00 /12820,00, -0,12%) Palfinger 4.02% Wienerberger -1.72% AT&S -2.61% Verbund 1.66% Im "Aktienturnier presented by Signature AG" wird mit den heutigen Schlusskursen das Semifinale abgerechnet. Live-Zwischenstände siehe https://www.boerse-social.com/tournament. Aktuell sieht es ganz nach einem Finale "Palfinger vs. Verbund aus" ....

