Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Wien (pta044/11.08.2020/21:19) - Ungeachtet der Corana-Krise, welche auch die ukrainischen Tochtergesellschaften stark betroffen hat, haben diese die Produktion teilweise aufrechterhalten können und liefern Kesseln aus, welche zu den Stammprodukten gehören. Zur Neuorientierung und Anpassung an die geänderten Umstände der Corana-Pandemie haben sich der ukrainische Hauptaktionär Oleksii Parkhomenko und die Rosinger-Group, deren Konzernunternehmen Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co sowie Rosinger RMS GmbH bereits zu den Kernaktionären der Gesellschaft zählen, grundsätzlich auf eine Kooperation bei der strategischen Ausrichtung der NET-Gruppe geeinigt. Zu den Eckpunkten gehören eine Stimmbindung der beiden Aktionärsgruppen bis 31.12.2028 unter Führung der Rosinger Group sowie das Commitment der Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co, im Fall einer Kapitalerhöhung etwa aus dem Genehmigten Kapital 2019 Aktien im Wert von EUR 80.000 zu zeichnen, sofern keine weiteren Investoren Aktien zeichnen; sofern auch weitere Investoren Aktien im Volumen von insgesamt zumindest 40.000 Euro zeichnen wird die Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co zumindest Aktien im Wert von 40.000 Euro zeichnen. Die Kapitalerhöhung wird vom Vorstand und Aufsichtsrat voraussichtlich noch im Jahr 2020, nach Vorliegen des geprüften Jahresabschlusses und - sofern erforderlich - gegebenenfalls auch des geprüften Konzernabschlusses beraten werden. Diese grundsätzliche Einigung bedarf noch der detaillierten vertraglichen Ausgestaltung. Die Rosinger RMS GmbH begleitet die NET New Energy Technologies AG als Capital Market Coach und Direct Funding Partner und hat die Gesellschaft in verschiedenen Bereichen des Markteintritts in Österreich und Westeuropa beraten. Diese Zusammenarbeit soll nunmehr vertieft und erweitert werden, in dem die Gesellschaften einander beim Vertrieb ihrer jeweiligen Produkte bzw. Dienstleistungen unterstützen. Der Vorstand beabsichtigt eine Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 im Wege einer prospektfreien Privatplatzierung noch im Jahr 2020 zu beraten und - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates - gegebenenfalls zu beschließen. Über eine entsprechende Beschlussfassung wird gesondert berichtet werden. Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der NET New Energy Technologies AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben. DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, ODER AN EINE US-PERSON ODER EINE PERSON MIT SITZ ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG DIESER MITTEILUNG ODER DEREN WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT. Wien, am 11. August 2020 Der Vorstand (Ende) Aussender: NET New Energy Technologies AG Adresse: Karlsplatz 3/Top 19, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Dipl.-Ing.(FH) Yuliya Öztürk Tel.: +43 676 7735402 E-Mail: yuliya.oeztuerk@newenergytechnologies.at Website: www.newenergytechnologies.at ISIN(s): ATNEWENERGY6 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1597173540328 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 11, 2020 15:19 ET (19:19 GMT)





