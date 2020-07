(shareribs.com) Chicago 29.07.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade korrigierten im gestrigen Handelsverlauf. Der gute Zustand der Ernte in den USA drückt die Preise. Weizen kann sich im elektronischen Handel wieder erholen. Der Zustand der Ernte von Sojabohnen und Mais ist in der vergangenen Woche überraschend gut geblieben. Dies hat die Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen veranlasst. ...

