Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt München (pta021/29.07.2020/14:00) - Die Philomaxcap AG hatte 149.361 kaduzierte Aktien aus der letzten Kapitalerhöhung (ISIN DE000A254V53) gemäß § 65 Abs. 3 AktG zum Verkauf gestellt. Die Aktien wurden den Höchstbietenden zugeschlagen. Der Brutto-Erlös beläuft sich auf Euro 246.446 gesamt bzw. Euro 1,65 je Aktie. Der Betrag liegt damit knapp über dem damaligen Bezugspreis von Euro 1,60 je Aktie. Nach Zahlung des Kaufpreises durch die Bieter gelten diese Aktien als voll einbezahlt und erhalten das Stimmrecht. Hierzu wird eine separate Veröffentlichung über die Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG erfolgen. (Ende) Aussender: Philomaxcap AG Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 5457 8550 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596024000877 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 29, 2020 08:00 ET (12:00 GMT)





