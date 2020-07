Der Autobauer BMW hat von Bayern und dem Bund eine Förderung in Höhe von 60 Millionen Euro für die Batterieforschung erhalten. Mit dem Geld will BMW offenbar eine eigene Pilot-Batteriezellenfertigung in Parsdorf nahe München aufbauen. Ziel der geförderten Forschung ist es, "eine neue und hochinnovative Generation von Lithium-Ionen-Zellen zu entwickeln, zu pilotieren und zu testen". Einen entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...