Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street ist vorbörslich erst einmal Zurückhaltung angesagt. Der Grund ist einfach: Die US-Notenbank äußert sich im Laufe des Tages zu ihrer Geldpolitik Darüber hinaus spielen Quartalszahlen weiter eine große Rolle. Bei den Einzelthemen geht es heute um AMD, T-Mobile US, Tesla, Netflix, Boeing und Shopify. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.