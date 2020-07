Die im direct market plus der Wiener Börse notierte Wolftank-Adisa Holding AG hat die Mehrheitsübernahme der Rovereta abgeschlossen. "Die Rovereta Srl wird mit ihrer Expertise in der Wasser- und Bodenaufbereitung, sowie in der sehr wirtschaftlichen Wiederverwertung der aufbereiteten Wertstoffe unsere Wertschöpfungskette massiv erhöhen", so Wolftank-CEO Peter Werth. "Vor allem erwarten wir uns eine deutliche Kostenreduzierung bei der Entsorgung und Aufbereitung von kontaminierten Böden und Wasser, die sich positiv auf unsere Margen in diesem Geschäftsbereich auswirken", so Werth weiter. Aufgrund der Übernahme und dem gemeinsamen Geschäftsvolumen im Bereich Boden- & Wassersanierung erwartet die Wolftank-Gruppe deutliche Synergien insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...