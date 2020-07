Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Pcysys hat heute angekündigt, dass die Stiftung Wagerenhof, Raum für Menschen mit Beeinträchtigung, sich für die Plattform PenTera entschieden hat, die automatisierte Penetration Test Plattform, um Security Lösungen und Prozesse zu validieren."Als schlankes IT-Team, haben wir eine Lösung gesucht, die unter der Prämisse größtmöglicher Automatisierung des gesamten Test-Zyklus, also vom Schwachstellenscan, über die Ausnutzung der Schwachstellen bis hin zur Validierung der Behebung der Ergebnisse, abbildet. PenTera bietet uns genau dies.", sagt Jens Berensmann, CIO von Wagerenhof. "Für uns ist es entscheidend zu wissen, dass unsere Investitionen in Cyber Security, wie beispielsweise unsere EDR-Lösung, gut begründet sind. PenTera ermöglicht diese Validierung jederzeit. Es ist eine Lösung nach der sich der Markt sich schon lange gesehnt hat".Die PenTera PlattformDie PenTera Plattform kann Netzwerke auf ethisch saubere Art und Weise unter Ausnutzung der neuesten Angriffstechniken Pentesten und dabei die Reparaturempfehlungen so priorisieren, dass diese nach dem Business-Impact ausgerichtet sind. Mit PenTera können Organisationen ihre Angriffsoberfläche prüfen, pflegen und stärken, indem Penerations-Tests flexibel, wiederkehrend, vergleichbar, nach Bedarf durchgeführt werden können. Die Plattform ermöglicht Unternehmen, ihre Prüf-Mechanismen nach dem MITRE ATT&CK Framework auszurichten, während Schwachstellen Management, Security Controls, die Validierung der Credential-Stärke, Prüfung von Netzwerk Equipment sowie "privileged access"-Audits abgedeckt werden und so der Bedarf, zusätzliche Werkzeuge zu betreiben, schlicht eliminiert wird, damit Ressourcen im Security-Team frei werden und die Produktivität steigt."Kontinuierliches Testen, sowie die Möglichkeit, den gesamten Security Stack der IT Infrastruktur herauszufordern, ist der einzige Weg für Organisationen aller Größen, um den Angreifern in der heutigen, dynamischen Bedrohungslage einen entscheidenden Schritt voraus zu bleiben", sagt Hanspeter Karl, DACH Regional Sales Director bei Pcysys. "Wir sind stolz eine Partnerschaft mit dem Team, dass PenTera einführt, bei Stiftung Wagerenhof einzugehen und bieten eine fortlaufende Validierung für das Netzwerk, während die Produktivität des Teams deutlich erhöht wird."Über die Stiftung WagerenhofDie Stiftung Wagerenhof (https://www.wagerenhof.ch/) in Uster bietet 237 Menschen mit geistiger und teils schwerster körperlicher Beeinträchtigung ein liebevolles, bleibendes Zuhause. Sie finden im "Wagi-Dörfli" professionelle Betreuung, einen 24h-Pflegedienst, Geborgenheit und Anregung. Die Landwirtschaft, die Gärtnerei mit Blumenladen, die Gastronomie, Hauswirtschaft, Technik und Kreativ-Ateliers bieten Arbeits- und Tagesstrukturplätze. Freizeit-Events und öffentliche Veranstaltungen ermöglichen Begegnungen und Beziehungen zum Umfeld. www.wagerenhof.ch (http://www.wagerenhof.ch)ÜberPcysysPcysys (http://www.pcysys.com/) bietet PenTera, eine automatisierte Penetrationstest Plattform, die Cybersicherheitsrisiken von Unternehmen bewertet und reduziert. Durch Anwendung einer Hacker-Perspektive identifiziert, analysiert und priorisiert unsere Software die Behebung von Schwachstellen in der Cyberabwehr. Hunderte Sicherheitsexperten und Serviceanbieter weltweit nutzen PenTera zur Durchführung kontinuierlicher, maschinenbasierter Penetrationstests, die ihre Abwehr gegenüber Cyberangriffen auf ihre Organisationsnetzwerke verbessern.Contact: Aviv Cohen, Pcysys CMO | aviv@pcysys.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/832279/Pcysys_Logo.jpgOriginal-Content von: Pcysys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139313/4665235