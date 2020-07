SmartStream Technologies, ein Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM), gab heute die PCI-DSS-Zertifizierung (Payment Card Industry Data Security Standard) in der Version 3.2.1 für Level 1 (das höchste erreichbare Level) bekannt. Diese Zertifizierung bietet Kunden bei Kartenzahlungen und beim digitalen Zahlungsverkehr sowie bei der Verarbeitung personenbezogener Daten auf der ganzen Welt zusätzliche Sicherheit.

Bei der PCI-DSS-Zertifizierung handelt es sich um eine der vertrauenswürdigsten, gefragtesten und in vielen Fällen auch vorgeschriebenen Qualifikationen für Lösungspartner. Die Reconciliation-Plattform und die OnDemand-Services (SaaS) von SmartStream wurden unter Verwendung der wegweisenden Lösungen von SmartStream TLM Reconciliations, TLM Aurora und SmartStream Air (Artificial Intelligence Reconciliations) nach den höchsten Sicherheitsstandards zertifiziert. Die Zertifizierung umfasst auch die Abteilungen, Mitarbeiter, Standorte und Prozesse, die das komplette Servicemodell unterstützen.

Die Aufgabe des PCI Security Standards Council besteht darin, die globale Datensicherheit bei Bezahlvorgängen durch die Entwicklung von Standards und unterstützenden Dienstleistungen zu verbessern, welche die Weiterbildung, das Bewusstsein und die effektive Umsetzung durch die Beteiligten vorantreiben und somit die Anforderungen der globalen Zahlungsverkehrsbranche unterstützen. Durch die PCI-DSS-Zertifizierung beweist das Unternehmen SmartStream, dass es in einer vollständig überwachten Geschäftsumgebung in der gesamten Organisation strenge Sicherheitsstandards einhält. Diese decken Bereiche wie physische Sicherheit, Personalsicherheit, Betrugskontrollmechanismen, IT- und Datensicherheit sowie Datenschutz ab.

Haytham Kaddoura, CEO von SmartStream, äußert sich dazu folgendermaßen: "Der Prozess war sehr streng. Er beinhaltete die Überprüfung zahlreicher Regelungen, das Testen von Sicherheitslösungen und die Implementierung neuer Prozesse. Bei diesen Aufgaben waren die Mitarbeiter über alle Geschäftsbereiche hinweg gefordert. Diese Zertifizierung, die durch die Anforderungen unserer Kunden nötig wurde, ist mittlerweile eine unverzichtbare Voraussetzung, die von allen Finanzinstituten gefordert wird. Sie ist für uns ein anerkanntes Gütesiegel des Vertrauens, was gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig ist, in der Datensicherheit und Betrugsaufdeckung oberste Priorität genießen."

Über SmartStream Technologies

SmartStream ist ein anerkannter Marktführer für Transaktionsmanagementlösungen im Finanzbereich, mit denen Unternehmen die betriebliche Kontrolle verbessern, Kosten senken, neue Einnahmequellen erschließen, Risiken mindern und den Vorschriften von Aufsichtsbehörden genau entsprechen können.

Dabei vertrauen mehr als 2.000 Kunden, darunter 70 der 100 weltweit führenden Banken, auf die Lösungen von SmartStream im Bereich Transaction Lifecycle Management (TLM), um eine höhere Effizienz bei ihren Abläufen zu erzielen.

