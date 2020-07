Drag and bot hat mit der Software-Lösung ‚drag&bot Simulation' eine cloud-basierte Simulationsumgebung für Industrieroboter geschaffen. In dieser Web-Anwendung können in einer 3D-Umgebung verschiedene Roboter mit eigenen CAD-Modellen der Roboterzelle sowie der Objekte zum Handling und spezifischen Greifern zu einer Arbeitsumgebung kombiniert werden. So entsteht ein digitaler Zwilling der Roboteranwendung, der sich einfach nach dem Drag-and-Drop-Prinzip programmieren lässt. Mittels der Simulationslösung können Unternehmen geplant Automatisierungslösungen schnell und kostenlos evaluieren. Schneller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...