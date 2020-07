London (www.fondscheck.de) - Am Montag (27.07.) hat der Goldpreis den Höchststand von 1.921 US-Dollar pro Feinunze, der am 6. September 2011 erreicht wurde, übertroffen. so Robert Jan van der Mark, Co-Manager des Global Diversified Growth Fonds (ISIN IE00BYYP9672/ WKN A2DX1S), von Kames Capital.Gold sei über 3.000 Jahre lang als Zahlungsmittel und später als Wertanlage verwendet worden und habe als traditioneller sicherer Hafen gedient, insbesondere in Zeiten, in denen das Vertrauen in Fiatgeld schwinde. Gold sei im Prinzip das ultimative inflationsgebundene Anlageinstrument. Da es jedoch keine Dividenden ausschütte, sei es mit einem Nullkupon ausgestattet. Anleger müssten sogar die laufenden Lagerhaltungskosten einkalkulieren, was im Laufe der Zeit die potenziellen Erträge etwas schmälere. Die Nachfrage nach Gold hänge hauptsächlich von drei Faktoren ab: ...

