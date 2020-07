Der DAX bewegt sich auch am Mittwoch in einer engen Range zwischen 12.760 und 12.870 Punkten. Die Berichtssaison in den USA kann den Börsen zunächst keine neuen Impulse liefern. Der Blick der Anleger richtet sich bereits auf die Fed-Sitzung am Abend und möglichen neuen geldpolitischen Schwung.Neben dem Fed-Entscheid richten sich die Augen der Anleger in dieser Woche vor allem auf die Zahlen von Big Tech. Am Donnerstag präsentieren mit Apple, Alphabet, Amazon und Facebook vier der "Big 5" ihre Ergebnisse.

Den vollständigen Artikel lesen ...